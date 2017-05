Overwatch gibt's aktuell um 50 Prozent reduziert. Toll, oder? Blizzards Moba-Shooter hält im Vergleich zu anderen Titeln nämlich recht hartnäckig seinen vollen Preis. Aber bis zum 5. Juni haben Sie Glück: Die Standard-Edition des Spiels kostet 20 Euro (reduziert von 40 Euro), die GOTY-Variante hingegen 40 Euro (reduziert von 60 Euro).

Letztere unterscheidet sich von der normalen Fassung durch diverse kleine Boni: Man bekommt 10 Lootboxen, einzigartige Heldenskins, außerdem Tracer als spielbare Heldin in Heroes of the Strorm, Baby Winston in WoW und Mercys Flügel in Diablo 3 (da freut sich Maurice Weber).

Der Sale findet im Blizzard-Store statt. Dort braucht man logischerweise ein kostenloses Konto, aber das ist für Blizzard-Spiele ja ohnehin Pflicht.

Hier geht's zum Angebot

