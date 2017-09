Overwatch - kostenloses Wochenende angekündigt

Unentschlossene erhalten am nächsten Wochenende vom 22. - 25. September (Start 20:00 Uhr) die Gelegenheit Blizzards Overwatch auszuprobieren. Jeder der sich über das Battle.net anmeldet, kann den kompetitiven Shooter herunterladen und in den Modi »Schnellsuche« (Quick Play), »Gegen die KI« (Play vs. Al), »Benutzerdefiniertes Spiel (Custom Game) und »Arcade« (Arcade) loslegen.

Alle Karten stehen für die Scharmützel zur Verfügung. Wer dabei Level aufsteigt, Lootboxen öffnet und sonstige Items erhält, kann sie in die gekaufte Version übertragen. Nach dem kostenlosen Wochenende bleibt jeglicher Spielfortschritt bestehen. Weitere Informationen stehen im offiziellen FAQ.

Wer Overwatch bisher aufgrund toxischer Spieler gemieden hat, könnte womöglich trotzdem einen Versuch wagen. Chef-Entwickler Jeff Kaplan kündigte vor kurzem weitere Verbesserungen am Report-System an, bemängelte allerdings auch den hohen Aufwand solcher Maßnahmen.

