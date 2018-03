Overwatch League - Erster Coach tritt nach langer Verlustserie zurück

Der Coach des Overwatch-League-Teams Shanghai Dragons, Chen »U4« Congshan, tritt von seinem Posten zurück. Das vermeldet das Overwatch-Team auf Twitter. Der bisherige Assistenz-Coach, Sun Jun Young, übernimmt interimsweise die Führung der Dragons.

Staff change: Effective immediately, Chen Congshan “U4” steps down as the head coach of Shanghai Dragons. He will formally leave the post after a transition period of one week. Current assistant coach Sun Jun Young “Kong” will act as a stand-in coach.