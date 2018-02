Das Jahr des Hundes wird niedlich: Blizzard startete als Teil der Overwatch League das Event »Puppy Rumble«. Hundewelpen traten hier in Overwatch-Kostümen zu einem Match »Capture the Flag« an. Das Ziel war es dabei, eine neue Familie für die Tiere zu finden.

Normalerweise treten in der Overwatch-Liga Profi-Teams gegeneinander an. Für Puppy Rumble machte man aber eine Ausnahme: Als Overwatch-Helden verkleidet, wurden knuffige Hundewelpen in die Arena geschickt. Genauso wie das echte Spieler manchmal zum Ärger ihrer Team-Mitglieder tun, ignorierten die kleinen Fellknäule aber ihr Objective in »Capture the Flag«. Sie tollten lieber herum und spielten miteinander.

Report zur Overwatch League: Die große Wette

Den kleinen Kulleraugen kann man aber natürlich nicht böse sein. Das Ergebnis könnt ihr euch im Video über der News ansehen. Das Event wurde tatsächlich professionell und natürlich mit einer ordentlichen Prise Humor aufgezogen. So wurden die einzelnen »Teams und Spieler« vorher genau von den Kommentatoren vorgestellt.

Niedlichkeit für einen guten Zweck

Der Klamauk geschieht aber für eine gute Sache: Blizzard arbeitet hier mit Tierheimen zusammen, die sich um ausgesetzte Hunde kümmern. Ziel der Aktion war es, den Tieren mehr Aufmerksamkeit und idealerweise gleich ein neues Heim zu bescheren.

Mit Erfolg: Ein Großteil der Welpen wurde nach dem Stream bereits adoptiert, wie die zugehörige Website verrät. Definitiv eine coole Idee, um das chinesische Jahr des Hundes einzuleiten. Parallel hat Blizzard im Spiel auch sein Neujahrs-Event mit Skins und mehr gestartet, das noch bis zum 5. März andauert. Die Liga kehrt am heutigen 21. Februar zurück, nachdem sie nach dem Sieg von London Spitfire im ersten Abschnitt eine kurze Pause eingelegt hatte. Das Team erhielt 100.000 Dollar als Preisgeld.

Overwatch - Jahr des Hundes - Das sind die neuen Skins ansehen