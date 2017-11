Vergangene Woche berichteten wir über den Tod des deutschen E-Sport-Profis Dennis "Internethulk" Hawelka. Im Andenken an den verstorbenen Spieler enthüllte Blizzard nun den "Dennis Hawelka Award". Dieser Preis wird zukünftig am Ende jeder Saison der Overwatch League an den Spieler verliehen, der die positivste Wirkung auf die Community hatte. Von Blizzard heißt es:

"Für die E-Sports-Welt war Dennis mehr als nur ein versierter Spieler und Coach. Er war ein Freund, ein Vertrauter, jemand, zu dem die Leute für Rat und Unterstützung aufgeschaut haben. Er ging auf die Menschen um ihn herum zu und baute sie auf. Durch seine Taten half er nicht nur dabei, die Basis für kompetitives Overwatch weltweit zu schaffen, er veränderte auch unzählige Leben zum Positiven - im Spiel und auch außerhalb davon.

[...]

Wir alle hier bei der Overwatch League und bei Blizzard Entertainment sprechen allen, die Dennis nahe standen, unser tiefstes Mitgefühl aus. Seine Intelligenz, Großzügigkeit und Freundschaft werden niemals vergessen sein. "

Hawelka war zuletzt Head-Coach des League-of-Legends-Kaders von Team Liquid, zuvor hatte er selbst professionell Overwatch gespielt, bevor er als Overwatch-Coach zu Team Liquid wechselte. Zum Zeitpunkt seines Todes war Hawelka 30 Jahre alt.