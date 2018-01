PlayerUnknown's Battlegrounds hat die Videospielszene 2017 erschüttert und riesige Erfolge gefeiert. Das damit praktisch neu etablierte Battle-Royale-Genre ist dadurch zum Objekt der Begierde vieler anderer Multiplayer-Shooter geworden. Nun schicken sich auch die Hi-Rez-Studios an, die Arena zu betreten und zeigen einen Trailer zum neuen Last-Man-Standing-Modus für den Heldenshooter Paladins.

Der PUBG-ähnliche Modus, der passenderweise auch noch den Namen »Battlegrounds« trägt, wurde auf der Hi-Rez-Expo 2018 enthüllt und erweitert den Free-to-Play-Shooter um Survival-Gameplay mit bis zu 100 Spielern. Die Maps in diesem Modus werden über 300 Mal größer sein, als die typischen Karten in Paladins.

Eine Todeszone, die ähnlich wie der blaue Kreis in Playerunknown's Battlegrounds funktioniert, wird es ebenfalls geben – in Form von Nebel. Spieler können sich in Teams zusammenfinden, Tiere reiten sowie Waffen und Loot suchen. Außerdem sollen Zeppeline über die Map fliegen und ähnlich wie bei den Air Drops aus PUBG legendäre Gegenstände fallen lassen.

Eine einzelne Partie von Paladins Battlegrounds soll knapp 20 Minuten andauern. Teamplay wird dabei ein elementarer Bestandteil des Spielmodus. Teammitglieder müssen sich gegenseitig unterstützen und ihre jeweiligen Stärken kombinieren.

Der Modus hat bislang noch kein festes Veröffentlichungsdatum, soll aber irgendwann 2018 erscheinen. Eine Alpha-Version von Battlegrounds ist aber bereits an diesem Wochenende auf der Hi-Rez-Expo spielbar.

Übrigens: Falls euch das Lied aus dem Trailer gefällt, es heißt »Rise« und stammt von der Post-Hardcore-Band »I Prevail«.