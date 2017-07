Paradox - Gratis-Spiele als Entschuldigung für Preiserhöhung

Nach dem Ende des diesjährigen Steam-Summer-Sales gibt es Neuigkeiten zum Aufreger um die Preiserhöhung der Spiele des Entwicklers Paradox auf der Plattform. Paradox Senior-Community-Manager Escher erklärt, dass ein Refund in Absprache mit Geschäftspartnern nicht möglich sei.

Daher habe man sich für eine andere Methode entschieden, um die betroffenen Käufern zu entschädigen: Wer ein zu teures Spiel gekauft hat, bekommt entweder einen kostenlosen Vollpreistitel oder zwei DLC-Pakete im Gegenwert des gesteigerten Preises. »Als Zeichen des guten Willens«, heißt es.

"After exploring options with our sales partners, we’ve come to the conclusion that partial refunds (as in, refunding the price difference) aren’t practically possible. Instead, we will gift everyone who purchased any Paradox product between May 17 and today (including pre-orders of Steel Division: Normandy 44 made before May 17), in any currency except USD (where prices were not changed), a free copy of a full PC game or two DLC, as a gesture of goodwill."