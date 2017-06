Steam Summer Sale Charts - Die beliebtesten Spiele

Was für andere der Sommerschlussverkauf ist, ist für Spieler der Steam Summer Sale mit seinen Unmengen an Schnäppchen. Vom 22. Juni bis zum 5. Juli sind so viele Spiele reduziert, dass man oft gar nicht weiß, was man zuerst in den virtuellen Einkaufswagen legen soll.

Damit man sich dabei nicht übernimmt, haben wir schon die besten Angebote mit über 75 Prozent Rabatt, die besten Angebote mit der höchsten GameStar-Wertung und unsere Empfehlungen für insgesamt 50 Euro gesammelt.

Jetzt wo wir unseren Einkaufswagen voll gemacht haben und auf einem Berg von neuen Spielen sitzen, sind wir aber neugierig: Was kaufen eigentlich andere so? Welche Spiele sind die Gewinner des Sales? Diesem Gedanken auf der Spur, haben wir einmal einen Blick auf die Steam-Topseller und Übersicht zum Sale bei Steam Spy geworfen.

Hier sind die erfolgreichsten Titel der Sommeraktion:

Die Steam-Topseller

Hier geht es um die Titel, die bei Steam in den Verkaufscharts ganz oben sind. Der Unterschied zu den Steam-Spy-Zahlen besteht darin, dass nicht nur Titel aufgelistet werden, die im Sale eine enorme Verkaufssteigerung genossen haben, sondern auch die Zahlen vor dem Sale miteinbezogen werden.

Deshalb stehen wenig überraschend (nach Player Unkown's Battlegrounds, das sich trotz des unveränderten Preises auf der 1 hält!) GTA 5 (29,99 Euro statt 59,99 Euro) und The Witcher 3 GOTY Edition (24,99 Euro statt 49,99 Euro). Danach folgen Rocket League für 11,99 Euro statt 19,99 Euro und Black Desert Online für 7,99 Euro statt 9,99 Euro. Man sieht also, dass hier nicht unbedingt starke Rabatte eine Rolle spielen, da sich diese Titel generell gut auf Steam verkaufen.

Anders sieht es da schon bei Mittelerde: Mordors Schatten aus, das gehört mit 3,99 Euro statt 19,99 Euro zu den großen Schnäppchen des Sales und ist dementsprechend ebenfalls weit oben in den Charts zu finden. Ähnlich dürfte es sich bei dem Streaming-Gerät Steam Link verhalten, das von 54,99 Euro auf 16,49 Euro runtergesetzt ist. Sonst halten sich die Prozente in den Topsellern bei 60 bis 30 Prozent eher im Rahmen.

Steam Topseller Top-10-Charts