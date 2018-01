Paragon - Spiel wird am 26. April eingestellt, Geld zurückerstattet

Vor etwas mehr als einer Woche versprach Epic noch, dass die Entwicklung an Paragon weitergehen wird. Jetzt kündigt der Entwickler das Ende des Spiels an. Alle Transaktionen die im Spiel getätigt wurden, werden aber komplett zurückerstattet.

Fortnite: Battle Royale scheint das wichtigste Projekt für Epic Games zu sein. Nach Unreal Tournament beendet der Entwickler jetzt auch die Arbeiten an seinem MOBA Paragon. In einem Blogeintrag gab das Team die Abschaltung der Server zum 26. April 2018 bekannt.

Grund ist, dass man nicht glaubt mit dem Titel genug Spieler halten zu können um es weiterzufinanzieren. Der Entwickler bedauert, dass sie diesen Schritt gehen müssen. Aus diesem Grund erhalten alle Spieler auf allen Plattformen sämtliche getätigten Käufe in Paragon zurückerstattet. Um euer Geld zurückzuerhalten, müsst ihr euch an den Support wenden.

Paragon - Screenshots ansehen

Age of Empires – Große Themenwoche auf GameStar.de

Vom 20. bis 27. Januar feiern wir den Strategieklassiker Age of Empires mit täglich neuen Artikeln, Videos und Podcast-Episoden. Unter anderem berichten wir in unserer großen Titelstory über die AoE: Definitive Edition und wie sie entstand. Weitere Themen: Die Geschichte der AoE-Serie, die kostenlose Alternative zu AoE, unsere Wünsche für Age of Empires 4 – und eine Mod, von der sich AoE 4 eine Scheibe abschneiden sollte.

An Mitglieder von GameStar Plus verlosen wir den perfekten Monitor fürs 4K-Remaster: Dreimal vergeben wir den LG 43UD79 (Wert: jeweils 800 Euro), der riesige 42,51 Zoll misst, Auflösungen bis 3840x2160 beherrscht und dank Screen-Split-Funktion bis zu vier separate Bildquellen gleichzeitig anzeigen kann. Alle Infos zum Gewinnspiel.

Alle Artikel und Videos der Age of Empires-Themenwoche