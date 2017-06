Der Entwickler Grinding Gear Games hat den Beta-Test für die Erweiterung Path of Exile: The Fall of Oriath gestartet.

Die Erweiterung The Fall of Oriath bietet insgesamt sechs neue Kapitel, von denen im Beta-Test anfangs jedoch nur drei zugänglich sein werden. Ein weiteres Kapitel wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht, die beiden finalen Abschnitte bleiben bis zum eigentlichen Release der Erweiterung unter Verschluss.

Dämonen aussaugen

Auch das Pantheon-System, mit dessen Hilfe der Spieler die Macht besiegter Dämonen aufnehmen kann, ist ebenfalls in der Beta enthalten. Allerdings wird es erst ab dem sechsten Kapitel aktiviert beziehungsweise zugänglich sein. Hinzu kommen einige Balancing-Änderungen, die neue Minikarte sowie diverse Bug-Fixes. Wie lange der Beta-Test dauern wird, haben die Entwickler bisher noch nicht verraten.

Der finale Release von Path of Exile: The Fall of Oriath ist für Mitte Juli 2017 geplant, ein konkreter Termin steht bisher noch nicht fest. Oberhalb dieser Meldung finden Sie ein Video, das die Erweiterung mit einem Mix aus Ingame-Szenen und Zwischensequenzen vorstellt.

Path of Exile - The Fall of Oriath ansehen