Der Online-Koop-Shooter Payday 2 ist für kurze Zeit auf Steam völlig gratis. Das Entwickler-Studio Overkill Software verschenkt seit Donnerstagnacht fünf Millionen Versionen auf Valves Spieleplattform. Das Angebot gilt spätestens bis 21. Juni - falls es nicht schon vorher vergriffen ist.

Falls Sie den Shooter noch nicht besitzen, war es noch nie so einfach, ihn zu bekommen:

Die Entwickler bewerben mit der Gratis-Aktion den baldigen Start der "neuen" Payday 2: Ultimate Edition. Die vereint alle bisher erschienenen DLCs und Updates zu einer Basis-Version, die zukünftig für 45 Dollar zu haben ist.

Bisher konnten Kunden die DLCs einzeln kaufen. Overkill hat diese Add-Ons auf Steam nun alle abgeschaltet und bietet sie bald nur noch im Bundle an. Inhaber des Payday-2-Hauptspieles können nach dem Wechsel zur Ultimate Edition Ende Juni zu einem Fixpreis alle DLCs auf einmal erwerben, oder einfach nur das Grundspiel spielen.

Mehr über die Ultimate Edition: Das ändert sich in Payday 2

Der Schnapper lohnt sich: Im GameStar-Test bekam Payday 2 2013 86 Punkte. Unsere Autoren lobten damals ausdrücklich das hervorragende Team-System:

"Seit Left 4 Dead habe ich keinen Koop-Shooter mehr gespielt, der in einer gut abgesprochenen Gruppe so hervorragend funktioniert. Bei Payday 2 herrscht Hochspannung, egal ob ich mit Kumpels den Einsatzort ausspioniere und versuche, den Überfall völlig lautlos durchzuziehen, oder wir uns eine wilde Schießerei mit Spezialkräften liefern, und gleichzeitig versuchen, mit so viel Beute wie möglich zu entkommen. "