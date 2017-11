Philips 55 Zoll UHD-TV mit 3-seitigem Ambilight nur 666€ - Im Angebot bei eBay

Ebay ist schon länger kein Schnäppchenportal für Gebrauchtwaren mehr sondern verwandelt sich zunehmends, wie auch Amazon, in einen Marktplatz für unzählige Händler mit Festpreisen und Neuware. Über einen solchen Händler kommt auch das aktuelle Angebot des Philips 55PUS6581, natürlich inklusive Gewährleistung und Garantie.

Beim angebotenen Fernseher handelt es sich um ein Philips-Sondermodell, das ursprünglich über die Filialen von Expert angeboten werden sollte - heute lassen sich über 200 Euro gegenüber dem Standardpreis sparen. Der 55 Zoll in der Diagonale messende Bildschirm löst mit 3.840x2.160 Bildpunkten, UHD, auf und arbeitet mit 100 Hz nativer Wiederholfrequenz. Die Besonderheit von Philips nennt sich Ambilight, eine farblich dynamisch zum Bildinhalt passende LED-Beleuchtung. In diesem Falle handelt es sich um 3-seitiges Ambilight, die meisten Geräte dieser Preisklasse bieten den Effekt nur an zwei Seiten.

Philips 55PUS6581 55 Zoll UHD-Fernseher mit 3-seitigem Ambilight, HDR für nur 666€