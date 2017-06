Playstation 4 Slim 500 GB nur 186€ - Sommerangebote bei MediaMarkt

Selbst beinharte PC-Nutzer müssen zugeben, dass es für die Playstation 4 durchaus interessante (Exklusiv-) Spiele gibt und eine Konsole als Zweitsystem neben dem Luxus-Rechenknecht sich als recht praktisch erweisen kann. Damit dieses Unterfangen nicht am Geld scheitert gibt es den Sechsy-Sommer bei MediaMarkt.

Zugegeben, einen dämlicheren Namen hätte die Aktion nicht bekommen können aber letzten Endes zählt nur der Preis. Und mit 186€ für die Playstation 4 Slim 500 Gbyte stimmt der Preis tatsächlich. Zwar liegt der Konsole kein Gratis-Spiel bei, dafür gibt es aber bei MediaMarkt die Gelegenheit, 12 Monate Playstation Plus für nur 34,99€ abzustauben. Playstation Plus ermöglicht nicht nur Online-Multiplayer auf der PS4, Sony bietet Plus-Nutzern jeden Monat mehrere kostenlose Spiele. Im Juni sind es beispielsweise Killing Floor 2 und Life is Strange.

Sony Playstation 4 Slim 500 GB für nur 186€

Playstation Plus Card 12 Monate nur 34,99€