Pokémon GO - Legendäre Pokémon & Trainerkämpfe für Sommer 2017 bestätigt

Dass wir in Pokémon GO noch in diesem Jahr Jagd auf legendäre Pokémon wie Arktos, Zaptos, Lavados und Mewtu machen dürfen, versprach Niantics CEO John Hanke bereits im März. Nur stellte sich etlichen Trainerinnen und Trainern die Frage, wann den genau die erhabenen wie mächtigen Taschenmonster auf die Maps des Mobile-Spiel losgelassen werden.

In einem Interview mit der brasilianischen Seite Globo (via Pokémon GO Hub) bestätigt nun Mathieu de Fayet, President of Strategic Partnerships bei Niantic, das die legendären Pokémon im Sommer 2017 endlich einen Weg ins Spiel finden sollen. Welche Biester das genau sind, lässt er sich nicht entlocken. Die Bestätigung kommt keinesfalls überraschend, versprach doch Archis Bhargava, Produktmarketing-Chef von Niantic, am Ende seiner Dankesrede bei den Webby Awards bereits, dass »[...] dieser Sommer legendär (wird)«.

PvP: Endlich Kämpfe zwischen Spielern?

Das ist aber noch nicht alles. Mathieu de Fayet spricht im besagten Interview von drei großen neuen Features für Pokémon GO. Auf die Frage hin, wie Niantic Spieler weiterhin für Pokémon GO begeistern will, verkündete de Fayet, dass Niantic aktuell daran arbeitet, »neue Updates für den Sommer 2017 anzukündigen«. Darunter würden neben den legendären Pokémon Kämpfe zwischen den Spielern sowie einen höheren Stellenwert der Team-Wahl fallen. Von Ingress hätte das Team gelernt, dass sich ein Spiel selbst aufrechterhalte, wenn soziale Interaktion zwischen den Spielern gewährleistet sei.

Details zu den geplanten Features gibt es allerdings noch nicht. Ob es sich bei den besagten Kämpfen zwischen Spielern um PvP handelt, wie derzeit auf Reddit vermutet wird, ist unklar. Die Kollegen von Pokémon GO vermuten, dass sich dahinter viel eher überarbeitete Arenen und die im April bereits angekündigten Koop-Features verbergen.

Wann das große Pokémon GO-Sommer-Update für iOS und Android erscheint, steht noch nicht fest.