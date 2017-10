Prince of Persia - Artworks könnten auf neues Spiel hindeuten

Kehrt der persische Prinz zurück? Zumindest für ein Kunstprojekt an der Hochschule Pivaut in Montreal sah man den Akrobaten und Zeitverdreher mal wieder. In Zusammenarbeit mit Ubisoft Montreal sollten die Studenten Artworks für ein neues Prince of Persia zeichnen. Einzige Vorgabe war ein Prince of Persia, welches in der Neuzeit angesiedelt sein muss. Im Ubisoft Forum sind drei Ergebnisse dieses Projekts aufgetaucht.

Prince of Persia in der Neuzeit - Artworks von Kunststudenten ansehen

In den Konzeptbildern tauchen mehrmals die Namen Benham für den Prinzen und Ava für die weibliche Hauptrolle auf. Durch das Neuzeit-Setting verpassen die Künstler der Serie einen modernen Look mit Handys, Pistolen und Taschenlampen - natürlich spielt der Sand der Zeit aber weiterhin eine wichtige Rolle. Bisher ist unklar, ob Ubisoft die Zeichnungen tatsächlich für ein neues Prince of Persia Spiel verwenden möchte oder ob der Publisher nur nach neuen Talenten für andere Spielemarken gesucht hat. In der Vergangenheit sprach Ubisoft in Interviews davon, dass die Rückkehr von Splinter Cell oder Prince of Persia nicht auszuschließen sei.

Der letzte Auftritt vom Prinzen liegt schon sieben Jahre zurück. 2010 erschien Prince of Persia: Die vergessene Zeit und die Filmumsetzung mit Jake Gyllenhaal kam in die Kinos.