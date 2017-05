Wie konnte COD: Advanced Warfare passieren? - Und warum fehlt bei Prince of Persia die Hälfte? GameStar TV

Freitag, 05. Mai 2017 um 17:00

Michael Graf erzählt noch mehr von der Spielemesse Quo Vadis Berlin, auf der es jede Menge spannende Geschichten rund um die Entwicklung von Games gab. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Entwicklungen, beispielsweise bei Rechtsfragen. Michael hat in dieser Folge von GameStar TV auch jede Menge Anekdoten aus den Entwicklungsgeschichten verschiedener Spiele mitgebracht, darunter eben auch Prince of Persia: Sands of Time und Call of Duty: Advanced Warfare.