Pro Evolution Soccer 2018 - PC-Systemanforderungen sind »anspruchsvoll«

Am 14. September kommt Pro Evolution Soccer 2018 auf den Markt. Offizielle Angaben zu den Systemanforderungen für die PC-Version gibt es zwar noch nicht. Allerdings werden sie wohl deutlich höher ausfallen als noch bei den Vorgängern.

Darauf lassen zumindest die aktuellen Tweets des offiziellen Produktmanagers Adam Bhatti schließen. Der stellte zunächst klar, dass es derzeit noch keine finalen Angaben zu den Systemvoraussetzungen von PES 2018 gibt. Er versicherte jedoch, dass sie recht »anspruchsvoll« sein werden.

Fans worried about those PC stats, please wait for minimum specs. However, it will be demanding. Sorry, but we must push the game forward ?