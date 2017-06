Sport- und Rennspielfans dürfen sich dieses Jahr noch auf einige Top-Titel freuen: Von Fußball-Simulationen bis hin zu neuen Ablegern bekannter Racing-Serien. Und auf der E3 2017 werden die Publisher zu vielen dieser großen Ankündigungen zum ersten Mal handfestes Gameplay zeigen.

Wir erwarten deshalb, dass EA, Konami, Ubisoft und Co. auch 2017 wieder einiges zu FIFA, PES, Need for Speed und ähnlichen Highlights verraten. In diesem Artikel erfahren Sie, auf welche fünf Renn- und Sportspiele Sie sich dieses Jahr auf der E3 am meisten freuen dürfen.

Falls in dieser Liste nichts für Sie dabei sein sollte, oder Sie nach noch mehr Spiele-Highlights der Messe suchen, dann schauen Sie sich doch mal unser Video zu den Top 10 der zu erwartenden Neuankündigungen auf der E3 an.

Alle Highlights, Termine und Pressekonferenzen der E3 im Überblick

FIFA 18 - Die Fußballreise geht weiter

Wie jedes Jahr erscheint im Herbst eine neue Ausgabe von EA Sports Fußball-Simulation. In FIFA 18 wird der in FIFA 17 eingeführte Story-Modus »The Journey« in eine zweite Season starten, ansonsten ist noch sehr wenig über Neuerungen bekannt. Wird die Geschichte um Alex Hunter also weitergeführt oder dürfen wir mit einem neuen Helden in die Fußballwelt eintauchen?

Neben dem Story-Modus kommt es natürlich auch wieder darauf an, dass EA an den Gameplay-Schrauben dreht, um den Spielern ein noch besseres FIFA zu liefern als im Vorjahr. Welche Änderungen das konkret sein werden, erfahren wir vom 10. bis zum 12. Juni auf dem EA Play Event 2017. Die Fans haben allerdings schon jetzt große Hoffnungen für FIFA 18.