Project 1v1 - Borderlands-Macher Gearbox kündigt neues Spiel an

Project 1v1 stimmt uns philosophisch. Auf der offiziellen Seite wird es als neues Top-Secret-Projekt von Entwickler Gearbox beworben - doch wenn es eine offizielle Seite gibt, dann ist es doch eigentlich nicht mehr Top Secret, oder? Außer wir halten alle dicht. Aber warum sollten wir das tun? Schließlich ist das Projekt durchaus berichtenswert: Entwickler Gearbox will hier einen kompetitiven PvP-Shooter auf die Beine stellen, der kompetitive Action mit »der Meta-Strategie eines Sammelkartenspiels« kombiniert.

Viel mehr wissen wir über Project 1v1 noch nicht, allerdings kann diese Kartenspiel-Idee in zwei Richtungen ausgelegt werden. Entweder arbeiten die Jungs und Mädels an einem wirklich innovativen System von Taktiken, bei dem man beispielsweise verschiedene Eigenschafts- und Effektkarten mit ins Gefecht nimmt - oder sie suchen nur nach einem netten Begriff, um Loot-Pakete in ihr Spiel zu integrieren. Oder beides.

Loot-Pakete als Aufreger: Das Echtgeld-System von Mittelerde: Schatten des Krieges

Ganz unabhängig davon sind wir aber neugierig, schließlich handelt es sich bei Gearbox um die Entwickler von Borderlands, einem der besten Koop-Shooter der letzten 10 Jahre. Mit ihrem letzten Titel Battleborn hat das Team zwar kein großes Publikum erreichen können, aber trotzdem versteht es sein Handwerk, wenn's um Shooter-Mechaniken geht.

Im Rahmen eines Closed Technical Tests sollen noch im Sommer Spieler aus der ganzen Welt einen ersten Anspiel-Einblick erhalten können. Auf der offiziellen Seite können Sie sich dafür anmelden, der Test findet allerdings komplett auf nordamerikanischen Servern statt - es könnte also hierzulande zu Verbindungs-Problemen kommen.