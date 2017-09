Manchester United konnte sich beim Auftakt der Champions League-Gruppenphase mit 3:0 gegen den FC Basel durchsetzen, musste sich aber trotzdem eine Standpauke des Coaches Jose Mourinho anhören, der sich unzufrieden mit der Leistung seines Teams in der zweiten Halbzeit zeigt (via BBC).

Mourinho, der sich selbst einmal als "Special One" bezeichnet hat, kritisierte nach dem Match die in seinen Augen schludrige Spielweise der Red Devils, die er bildhaft als "PlayStation-Fußball" bezeichnet.

Die UK-Sparte von PlayStation zeigt sich allerdings unbeeindruckt und schießt via Twitter gekonnt zurück.

Sorry @josemourinho, no parked buses at PlayStation... we are here to entertain! ????? https://t.co/l7BvKMtvsX