Das Konsolenrennen ist aktuell so spannend wie lange nicht mehr. Gerade erst verkündete Nintendo, dass die Nintendo Switch die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten in den USA ist. 4 Millionen Kunden konnte das Gerät seit Release im Frühjahr 2017 für sich gewinnen. Microsoft schickt derweil mit der Xbox One X die leistungsstärkste Konsole überhaupt ins Rennen. Und Sonys PlayStation 4 findet ebenfalls ihren Weg in die Herzen der Spieler: Im Weihnachtsgeschäft 2017 lag sie (bildlich gesprochen) 5,9 Millionen Mal unterm Weihnachtsbaum.

Das verkündete Sony jetzt in einer Pressemitteilung. Der gemessene Zeitraum erstreckt sich dabei global vom 19. November bis zum 31. Dezember 2017 (in Japan und Europa beginnt die Messung am 20. November). Im Vergleich zum Vorjahr hinkt 2017 den damals 6.2 Millionen verkauften PS4s leicht hinterher. Insgesamt summieren sich die verkauften PS4 und PS4 Pro auf stolze 73,6 Millionen.

Damit befindet sich die PS4 auf der Überholspur: Die Vorgängerkonsole PS3 hat etwas mehr als 80 Millionen Exemplare innerhalb ihres Lebenszyklus' an den Gamer gebracht. Diese Zahl dürfte Sony bis zum Jahreswechsel 2018/2019 knacken können.

Ebenfalls interessant: Über die Weihnachtszeit wurden 55,9 Millionen PS4-Spiele verkauft - digital und im Ladenregal. Seit Launch der Konsole steht der Zähler damit auf 645 Millionen verkauften Spielen. Damit zeigt sich wieder, wie wichtig das Weihnachtsgeschäft für die Spiele- und Konsolenindustrie ist. Die offiziellen Zahlen von Microsoft zur Xbox stehen derweil noch aus. Die Analysten-Firma NPD Group wird noch im Januar 2018 die meistverkaufte Konsole der USA küren - wir halten euch auf dem Laufenden.