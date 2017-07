Abgesehen von Spielen mit schlecht optimiertem Netcode, ist ein guter Ping eigentlich eine der Grundvoraussetzungen dafür, in Online-Shootern einigermaßen erfolgreich zu sein. Der australische Spieler Daniel »dandaking« De Sousa konnte diese Annahme nun aber mehr oder weniger widerlegen.

Als Teilnehmer an den Qualifikationsspielen zum Regional-Finale in Quake Champions für Nordamerika spielte sich das Team-Mitglied von Just A Minute (JAM) in die Top-32-Liste vor - und zwar mit einem Ping, der durchschnittlich bei 250 Millisekunden lag.

Wie sich das Ganze aus seiner Sicht spielte, zeigen einige Mitschnitte der Qualifier-Spiele - darunter dieser:

Das komplette Qualifying-Match gibt es ebenfalls bei Twitch zu bestaunen.

De Sousa hat nun die Möglichkeit als einer der 32 qualifizierten Online-Spieler am Offline-Qualifier für und in Nordamerika teilzunehmen - sofern er oder ein Sponsor sich das Flugticket und den Aufenthalt vor Ort leisten kann.

