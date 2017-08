Radeon RX Vega 56 - Laut geleakten Benchmarks ein »GTX-1070-Killer«

Während sich die Radeon RX Vega 64 in ihren verschiedenen Versionen wohl gegen die Nvidia Geforce GTX 1080 antreten soll, scheint die Radeon RX Vega 56 mit einem etwas beschnittenen Vega-10-Grafikchip der Gegner der Geforce GTX 1070 zu sein. Leider wird es laut Gerüchten wohl noch bis zum September dauern, bis die kleinere der Vega-Grafikkarten im Handel zu finden sein wird. Bisher haben AMD-Partner jedenfalls Vega-64-Modelle angekündigt.

"König bis 400 US-Dollar"

Die Radeon Technologies Group bei AMD erwartet aber viel von der kleineren Version, wie auch Marketing-Chef Chris Hook in einem Gespräch mit HardOCP erklärte. Die Radeon RX Vega 56 soll sogar der »König im Bereich bis 400 US-Dollar« werden und attraktiver sein als die Geforce GTX 1070.

Ob das so sein wird oder nicht, werden natürlich erst die Preise im Handel und die Leistung der Radeon RX Vega 56 zeigen, doch nun hat Tweaktown einige Benchmark-Ergebnisse geleakt, die die Aussagen von AMD unterstützen. Die Werte sollen von einem System mit Intel Core i7 7700K mit 4,2 GHz, 16 GByte DDR4-3000 und Windows 10 und einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel stammen.

Geleakte Benchmarks der Radeon RX Vega 56

In Battlefield 1 erreicht die Radeon RX Vega 56 demnach 95,4 Fps, die Geforce GTX 1070 nu 72,2 Fps bei Ultra-Einstellungen. In Civilization 6 mit Ultra-Einstellungen und 4x MSAA gewinnt die Radeon mit 85,1 zu 72,2 Fps. In Doom (Ultra, 8x TSAA) steht es laut dem Bericht 101,2 zu 84,6 Fps für die Vega 56 und in Call of Duty: Infinite Warfare (High) gewinnt die AMD-Grafikkarte mit 99,9 zu 92,1 Bildern pro Sekunde. Laut Tweaktown ist die Radeon RX Vega 56 damit ein »potentes Monster«, das die Geforce GTX 1070 dominiert. In der Überschrift ist sogar die Rede von einem GTX-1070-Killer.

Quelle: HardOCP, Tweaktown