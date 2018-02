Wer Rainbow Six: Siege auf dem PC besitzt, kann die neuen Inhalte des kommenden DLCs schon vorab auf den Testservern spielen: Dort sind die neuen Operator aus Operation Chimera und der Zombie-Koop-Modus Outbreak bereits verfügbar.

Operation Chimera bringt die beiden neuen Operator Lion und Finka mit, die wir in unserer Vorschau genauer vorstellen. Der Outbreak-Modus unterscheidet sich stark vom bisherigen Rainbow-Spielprinzip: Zu dritt geht es mit ausgewählten Operator gegen Zombie-Wellen auf drei speziell entwickelten Levels in den Kampf.

Outbreak vorgestellt: So spielt sich Siege im Left4Dead-Stil

Operation Chimera nimmt auch einige Änderungen an bisherigen Inhalten vor, wie Balance-Anpassungen an bisherigen Operator. So erhält Ela einen Nerf und Kapkan wird verbessert. Blitz ist nun weniger stark gepanzert, dafür aber auch schneller. Durch einen Bug wurde er allerdings zu flott, der Fehler ist bekannt und wird behoben.

Auch Bugs und Fehler werden besieigt, die kompletten Patch Notes zum Chimera-Update findet ihr im englischen Original auf der nächsten Seite.

Der offizielle Release findet am 6. März statt. Der Outbreak-Modus ist allerdings zeitlich limitiert und bleibt nur bis zum 3. April spielbar. Für 2018 hat Ubisoft noch einiges mehr vor: Es warten drei weitere Seasons mit je zwei neuen Operator, ein Map-Rework und ein Pick&Ban-System.