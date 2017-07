Der Reddit-Nutzer NitroKatze hat zwei Bilder von einer polnischen GROM-Operatorin veröffentlicht, die im nächsten Content-Stoß Einzug in Rainbow Six: Siege halten soll. Einen Namen gibt's allerdings genauso wenig wie eine offizielle Bestätigung oder Quelle für die beiden Screenshots.

Immerhin: Die Ausrüstung der Dame erinnert mit ihrem Camouflage-Muster an die Kampfmontur polnischer Soldaten, wie ein anderer Reddit-Nutzer anmerkt. Auch die Knarre der Dame erinnert an die polnische PR-15 - diese Infos deuten also durchaus darauf hin, dass es sich um einen echten Leak handeln könnte.

Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, sobald wir eine offizielle Bestätigung für die zwei Screenshots bekommen.

Wegen der Initiative Operation Health wurde die Season der GROM gestrichen. Stattdessen wird sie aufgeteilt und im Rahmen der Hong-Kong-Season Ende August und der darauffolgenden Südkorea-Season im November veröffentlicht. Dann gibt es also pro DLC jeweils drei neue Operator.

