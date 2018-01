Zombies in Rainbow Six: Siege? Scheinbar wird das bald Realität. Zumindest deuten die Informationen zum Outbreak-Event darauf hin: Die kleine Stadt Truth or Consequences in New Mexico wird unter Quarantäne gestellt und Team Rainbow wird eingesetzt, um die Krise zu beenden.

Outbreak - Team Rainbow gegen Zombies

Viel zum Gameplay der Event-Missionen sagt Ubisoft noch nicht. Nur eins ist bekannt: Im Gegensatz zu den normalen Spielmodi, spielt man die Outbreak-Missionen nicht mit fünf Spielern, sondern zu dritt. Das Event startet mit dem Beginn von Staffel 3 und soll 4 Wochen lang laufen. In dieser Zeit gibt es spezielle Outbreak-Packs mit insgesamt 50 kosmetischen Items für Smoke, Ying, Buck, Kapkan, Hibana, Zofia, Fuze, Ash, Doc, Thermite, Tachanka, Glaz und zwei Operatoren von Operation Chimera.

Die Packs kosten jeweils 300 R6-Credits (in etwa 2,50 Euro), sollen allerdings keine Duplikate enthalten. Wer also 50 Packs kauft, wird auch absolut alle kosmetischen Items des Events bekommen. Außerdem erhält jeder Spieler vier Packs geschenkt. Zusätzlich dazu gibt es auch erspielbare kosmetische Items. Allerdings sagt Ubisoft noch nicht, wie man diese verdient.

Rainbow Six wird teurer

Ubisoft passt außerdem die verschiedenen Editionen des Spiels an. Die 15 Euro teure Starter Edition bleibt unverändert. Die Standard-Edition wird durch die fast inhaltsgleiche Advanced Edition für 60 Dollar ersetzt, die zusätzlich noch 600 R6-Credits (etwa 5 Euro) und 10 Outbreak Packs beinhaltet.

Die Gold Edition für 90 Dollar wird ebenfalls um die Outbreak Packs erweitert. Statt den Operatoren von Staffel 2 bekommt ihr nun aber den dritten Seasonpass dazu. Die Complete Edition für 130 Dollar wird, wie der Name schon sagt, auch in Zukunft alles bieten: Sie ist identisch mit der Gold Edition, und hat dazu alle Operatoren aus den ersten zwei Seasonpasses des Spiels freigeschaltet.

Wie teuer die neuen Editionen bei uns werden, sagt Ubisoft noch nicht. Auch der deutsche Blogeintrag nennt die Preise nur in US-Dollar. Die Advanced Edition sowie die Gold Edition sind damit ganze 50 Prozent teurer als vorher. Den Preis der Complete Edition hingegen erhöhte Ubisoft um etwas mehr als 40 Prozent. Die Differenz zum neuen Preis lässt sich hier größtenteils durch den zusätzlichen Seasonpass erklären, der normalerweise 30 Dollar kostet.

