Rainbow Six: Siege - Shooter hat 20 Millionen Spieler

Bei Ubisoft, dem Entwickler von Rainbow Six: Siege, knallen dieser Tage die Sektkorken: Der Taktik-Shooter hat vor kurzem die Marke von 20 Millionen Spieler erreicht.

Wie das Team im offiziellen UbiBlog bekannt gegeben hat, loggen sich derzeit täglich 2,3 Millionen Spieler ein, um sich in den taktischen Gefechten zu messen. Auf diesen Lorbeeren wollen sich die Entwickler jedoch nicht ausruhen und stattdessen weiter an dem Shooter arbeiten. Das zeigt auch ein Statement des Product Director Nicolas Lefebvre:

"Unsere Community wächst weiter und damit auch unsere Ambition, Siege zu einem Shooter zu machen, der noch eine ganze Weile bestehen wird. Die nächsten Wochen sind ziemlich aufregend, da sie den Höhepunkt von Operation Health sowie den Release unserer nächsten Season mit dem Schauplatz Hong Kong mit sich bringen."

Bei Operation Health handelt es sich um eine mehrmonatige Phase, in der die Entwickler unter anderem Server-Stabilität, Bugfixing und Matchmaking von Rainbow Six: Siege verbessern wollen. Der Startschuss für das Programm fiel am 24. Mai 2017.

