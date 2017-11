Die Erfolgsgeschichte von Rainbow Six: Siege ist gerade angesichts der häufigen Grabenkämpfe zwischen Fans und Publishern eine erfrischende Abwechslung. In enger Zusammenarbeit mit der Community, hat Ubisoft hier in zwei Jahren eine echte Größe in der Shooter-Landschaft und im E-Sport auf die Beine gestellt. Dieser Aufwärtstrend dürfte sich auch mit Jahr 3 fortsetzen.

Unsichtbarkeit & Telefon-Hacking: Das können die neuen White-Noise-Operator

Hinter »Year 3« verbirgt sich ein brandneuer Content-Plan für 2018. Die Entwickler halten am saisonalen Format fest: In jedem Quartal wartet eine neue Season auf eifrige Multiplayer-Agenten und liefert entsprechend neue Inhalte. Nachdem es im Zuge von Operation Health 2017 einige Komplikationen gab, werden diesmal im Hinblick auf neue Maps kleinere Brötchen gebacken. Lediglich zwei neue Karten werden erscheinen.

Dafür reservieren sich die Entwickler bereits im Vorfeld im dritten Quartal eine »Reparatur-Season«, um eine bereits bestehende Map aus der Rotation zu nehmen und grundlegend zu überarbeiten - auch künstlerisch.

Für alle Seasons sind jeweils zwei neue Operator geplant, also insgesamt acht (ein Hoch auf die Mathematik). Die kurioseste Neuerung dürfte aber direkt zu Beginn des Jahres mit Operation Chimera bevorstehen: Rainbow Six bekommt damit einen eigenen Zombie-Modus. Mission: Outbreak ist eine Koop-Mission für drei Spieler, in denen man sich gegen untote Horden verteidigen muss. Die obligatorischen neuen kosmetischen Upgrades gibt's natürlich auch.

Alle Erweiterungen werden wie immer kostenlos für alle Spieler scheinen, neue Operator müssen sich die Spieler aber freischalten.

Hier nochmal alle Neuerungen in der Übersicht:

Season 1 : Operation Chimera mit einem Zombie-Modus für drei Spieler im Koop.

: Operation Chimera mit einem Zombie-Modus für drei Spieler im Koop. Season 1 : Zwei neue Operatoren, einer aus Frankreich, der andere aus Russland

: Zwei neue Operatoren, einer aus Frankreich, der andere aus Russland Season 2 : Neue Map in Italien

: Neue Map in Italien Season 2 : Zwei neue Operatoren aus Italien

: Zwei neue Operatoren aus Italien Season 3 : Eine bestehende Map wird aus der Rotation genommen und grundlegend überarbeitet

: Eine bestehende Map wird aus der Rotation genommen und grundlegend überarbeitet Season 3 : Zwei neue Operatoren, einer aus den USA, einer aus England

: Zwei neue Operatoren, einer aus den USA, einer aus England Season 4 : Neue Map in Marokko

: Neue Map in Marokko Season 4: Zwei neue Operatoren aus Nordafrika

Rainbow Six: Siege - Screenshots ansehen