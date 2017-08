Rocket League - Online nur noch Standard-Arenen spielbar

Bald startet die sechste Saison der Ranglisten in Rocket League und sie bringt einige Neuerungen mit sich. Das Entwickler-Team Psyonix gab auf der offiziellen Webseite bekannt, dass künftig nur noch Standard-Arenen in Online-Matches spielbar sein werden, sowohl in den Ranglisten, als auch in normalen Spielen.

Aus diesem Grund bekommen die Arenen »Wasteland« und »Starbase ARC« nun Standard-Versionen, während die alten in »Badlands« und »ARCtagon« umbenannt werden. Letztere werden nur noch offline und für Private-Matches verfügbar sein.

Grund für die Änderung ist vor allem der Anspruch ein kompetitives E-Sport-Spiel zu etablieren. Deshalb sei eine Standardisierung notwendig, die einen gleichmäßigen Wettbewerb ermöglicht.

Ursprünglich seien die Nicht-Standard-Arenen eingeführt worden, um für mehr Abwechslung im Profi-Bereich zu sorgen, aber sie fanden keinen Zuspruch. Und da Rocket League als E-Sport ohnehin sehr erfolgreich ist, sei die Map-Abwechslung nicht nötig.

Außerdem würde die Community neue Arena-Designs eher selten akzeptieren. Für diejenigen, die den Nicht-Standard-Arenen hinterher trauern, haben die Entwickler noch einige Worte: