Human Head Studios haben einen ersten Gameplay-Trailer zu Rune: Ragnarok veröffentlicht. Das Video zeigt Kämpfe gegen Menschen und gewaltige Bestien. Außerdem werden ein paar Story-Hintergründe erklärt.

Demnach hätte Ragnarök (Götterdämmerung, eine Vorstellung der Apokalypse) die neun Reiche der nordischen Mythologie und die Götter eigentlich zerstören müssen. Es ist aber anders gekommen: Die Götter sind noch am Leben und in den Reichen herrscht Krieg.

Die letzten verbleibenden Menschen müssen sich in der vereisten und brennenden Welt gegen mächtige Gegner wie Drachen, riesige Wölfe oder Frostriesen und Untote beweisen. Letzteres klingt ein wenig nach Game of Thrones mit seinen Weißen Wanderern. Als mächtigster Gegner erwartet uns im Spiel mit Loki aber ein Gott.

Die Fortsetzung zum 2000 erschienenen Rune soll ein Sandbox-RPG mit Open World werden. Neben der Singleplayer-Story können wir uns auch gemeinsam mit anderen Spielern im PvE-Koop als Clan den Bedrohungen der lebensfeindlichen Welt stellen, Raids starten und Loot ergattern. Oder wir zerstören im PvP-Modus feindliche Spielerbasen.

Spielerisch liegt der Schwerpunkt ähnlich wie bei For Honor auf Nahkampf-Gefechten mit Schwertern oder Äxten. Mit Pfeil & Bogen gibt es aber auch Fernkampfwaffen. Außerdem kann man im Trailer einen Wikinger beobachten, der auf einem Drachen reiten. Womöglich lassen sich die Bestien also zähmen.

2018 soll eine Beta stattfinden, für die man sich bereits bewerben kann. Um die Chancen zu erhöhen, soll man einen kostenlosen Account auf der offiziellen Website erstellen, die Facebook-Seite liken und an den Wettbewerben zum Spiel teilnehmen, wo die Keys als Preis verteilt werden. Man kann hier zum Beispiel Artworks einreichen oder sich einen Namen für eine Insel überlegen. Die besten Vorschläge schaffen es ins Spiel.

