Ryzen Threadripper 1950X - Erster Spiele-Benchmark

Alienware bietet mit dem Area-51-PC eine gewisse Zeit exklusiv Komplett-Rechner mit den neuen Ryzen-Threadripper-Prozessoren an und hat einigen Partnern ein solches System für Tests zur Verfügung gestellt. Auch Linus Tech Tips hat einen solchen PC erhalten und durfte - zumindest von Alienware aus - den Rechner mit verschiedenen Benchmarks testen. Statt wie üblich die enorme Rechenleistung des Prozessors nur mit Cinebench R15 zu belegen, kamen in diesem Fall auch 3DMark, Blender 2.78 und vor allem mit Rise of the Tomb Raider auch ein Spiel zum Einsatz.

Vergleich mit Core i9 7900X, Core i7 7700K und Ryzen 7 1800X

Verglichen wurde das Threadripper-System mit Rechnern auf Basis der Intel X299- und Z270-Plattformen mit Prozessoren wie dem Core i9 7900X und Core i7 7700K sowie dem Ryzen 7 1800X. In allen Systemen wurde eine Geforce GTX 1080 Ti als Grafikkarte verwendet. Das Threadripper-System hatte mit DDR4-2666 allerdings den langsamsten Speicher, da ansonsten DDR4-3200 verwendet wurde.

Im Cinebench R15 setzt sich der Threadripper 1950X mit 2.876 Punkten deutlich vor den Intel Core i9 7900X, der 2.146 Punkte erreicht und auch in Blender hat die angetretene CPU-Konkurrenz keine Chance.

Doch schon im 3DMark ändert sich das Bild. Hier kann sich der Core i9 7900K leicht vor den Threadtripper 1950X setzen, der auch nur geringen Abstand zu einem Ryzen 1800X oder Core i7 7700K hat.

In Rise of the Tomb Raider liegen alle Systeme unter DirectX 11 gleichauf, unter DirectX 12 gewinnt sogar der Ryzen 7 1800X vor dem Core i7 7700K. Der 1950X liegt aber immerhin noch ein Frame pro Sekunde vor dem Core i9 7900K.

Spiele profitieren (noch) nicht von 16 Kernen

Wie zu erwarten, dürfte der 16-Kerner von AMD für reine Gamer also keine lohnende Investition sein. Anders sieht es aus, wenn gelegentlich auch prozessorintensive Aufgaben erledigt werden.

Auch wenn an diesen Benchmark-Ergebnissen kein Zweifel besteht, gibt es trotzdem noch einen kleinen Haken: Auch HotHardware hat diesen Rechner von Alienware erhalten und getestet, dann allerdings noch ein weiteres Experiment durchgeführt. Der verbaute Ryzen Threadripper 1950X war noch ein Vorserien-Modell und wurde für einen Test durch eine finale Retail-Variante ersetzt.

Das Serienmodell des 1950X erreichte dann in Cinebench R15 3015 Punkte - eine klare Leistungssteigerung. Es könnte also sein, dass sich die Ergebnisse mit finalen Threadripper-Versionen allgemein noch etwas verbessern.

Auch interessant: Extravagant Test-Kits sowie ungewöhnliche Installation beim Threadripper 1950X.

Quelle: Videocardz, Linus Tech Tips, Hot Hardware