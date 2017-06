Sale-Tipp des Tages - Fantastische Fantasy aus Deutschland

Ich zocke wirklich viel, unabhängig vom Genre, aber ich glaube, dass ich keinen Einstieg in ein Spiel häufiger erlebt habe als den von Sacred. Einmal natürlich mit jeder Klasse - allein um die einzigartigen Dialoge und Sprecher der Charaktere auszuprobieren - und dann unzählige Male im Multiplayer, wenn ich mit Freunden, die noch keinen hochstufigen Helden vorweisen konnten, im Koop nach Ancaria aufbrach.

Beim Schreiben dieser Zeilen habe ich schon wieder Lust, mit Sacred anzufangen, denn in dem Fantasy-Epos aus Deutschland steckt schon zu Beginn so viel Charme und Witz wie ihn nur wenige andere Spiele haben. Und das zieht sich durchs ganze Spiel, angefangen von witzigen Grabsteininschriften über absurde Quests bis zu den bereits erwähnten Charakterstimmen, die viele Situationen mit einem lockeren Spruch noch mal verbessern.

GameStar im Summer Sale bei GOG

Vom 6. Bis 20. Juni läuft bei GOG der Summer Sale - und wir sind mit einem eigenen GameStar-Bundle dabei! Darin stecken Redaktionslieblinge und Wertungskönige für jeden Spielegeschmack.

Zum Summer Sale bei GOG

Ein riesiger Spielplatz für Abenteurer

Die Spielwelt Ancaria ist obendrein noch riesengroß und steckt voller Geheimnisse und Schätze. In einem weitläufigen Waldstück, das für die Hauptstory keine Bedeutung hat, kann ich beispielsweise einen Drachen samt zugehörigem Kult finden, in vielen rein optionalen Höhlen und Verliesen warten Zwischenbosse und interessante Geschichten auf Abenteurer.

All das ist eingebettet in eine glaubwürdige und zutiefst detaillierte Fantasy-Welt mit dem Menschenreich im Zentrum, den Ork-Clans in den Wüsten des Südens, dem gewaltigen Imperium der Dunkelelfen im Osten, den verschneiten Seraphim-Klöstern im Norden und dank Addon Underworld der gleichnamigen »Unterwelt« mit exotischen Pilzwäldern, Baumhaussiedlungen und Lavaschluchten. Diese Welt zu erkunden, hat mich immer fasziniert, weil ich schon allein durch ihre schiere Größe in all meinen Durchgängen nie alles entdeckt habe.

Fantastische Fantasy aus Deutschland: Sacred im Test

Schniepel!

Sacred - Screenshots ansehen

Zur toll inszenierten Welt kommen die Charakterklassen, die ordentlich Abwechslung in ihren Spielstilen bieten. Ob ich mich als Frostbolzen schleudernder Kampfmagier durch Goblin-Horden metzle, sie mit der Rückenkanone des Zwergs auseinandersprenge oder ganz klassisch als Gladiator mit dem Schwert zur Strecke bringe, macht einen Unterschied und fühlt sich dank diverser cooler Fähigkeiten immer gut an.

Dass gerade die große »Neuerung«, mit der Sacred das Genre bereichern wollte, nämlich das Kombosystem, bei dem sich Skill-Runen zu einer Angriffsfolge verketten lassen, eher suboptimal funktioniert, fällt da zum Glück nicht ins Gewicht, weil man den Kombo-Krempel getrost ignorieren kann!

Wer Lust auf ein wunderschönes Oldschool-Abenteuer mit markigen Charakteren und einer Welt für den Kolumbus im Spieler hat, Sacred aber bisher noch nicht ausprobiert hat, sollte das jetzt unbedingt nachholen! Für schlappe 1,49 Euro steht das Teil gerade im Summer Sale bei GOG, also ungefähr dem Gegenwert eines Eises - und das schreit Sie nicht wie die Goblins aus Sacred mit »Schniepel!« an.

Sacred 1 Gold für 1,49€ im Summer Sale bei GOG