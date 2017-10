Samsung 34 Zoll Curved-Monitor, HP Pavilion 32 - Angebote bei Notebooksbilliger.de

Ein wenig zusätzliche Diagonale und eine Auflösung, die neue Grafikkartengenerationen endlich auch ausreizt stehen auf den Monitor-Wunschzetteln vieler Gamer. Der Samsung C34H890 erfüllt sie mit 34 Zoll Diagonale und 3.440x1.440 Bildpunkten Auflösung. Das VA-Panel arbeitet blickwinkel- und farbstabil, bietet 100 Hz und ist zur besseren Ergonomie leicht gekrümmt. Zukunftssicher ist die Anschlussvielfalt inklusive USB Typ C.

Beim Samsung C34H890 handelt es sich um das Nachtschwärmerangebot bei Notebooksbilliger: Es ist nur zwischen 18 Uhr am Montag und 09 Uhr am Dienstag gültig.

Samsung C34H890 34 Zoll Curved-Monitor 21:9, VA, Ultra WQHD, 100 Hz für 749€

Auch die weiteren Angebote können sich diese Woche sehen lassen. Den HP Pavilion 32 findet man zwar recht oft in den Deals, das ändert aber nichts an den sehr guten technischen Daten zum verlockenden Preis: 32 Zoll Diagonale, VA-Panel und 75 Hz inklusive Freesync sowie 2.560x1.440 Bildpunkte für 279€ sind ein sehr gutes Angebot, zumal sich mit Zahlung per Masterpass (Rabattcode: MASTERPASS) zusätzlich 20 Euro sparen lassen.