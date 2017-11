Samsung Galaxy S9 - Drei Smartphone-Versionen inklusive »Mini«

Nachdem Samsung und nun auch Apple mit dem iPhone X ihre aktuellen Modelle auf den Markt gebracht haben, ist es wieder Zeit für die Gerüchteküche, über kommende Smartphones zu spekulieren. Wir hatten bereits darüber berichtet, dass Apple laut einem gut informierten Analysten wohl 2018 mit drei neuen iPhone X antreten wird, die alle 5,8 Zoll oder größer sein werden. Nun gibt es ein Gerücht, dass auch Samsung seine Galaxy-Serie im nächsten Jahr auf drei Modelle ausbauen will.

Manche Nutzer wollen keine Riesen-Smartphones

Im Gegensatz zu Apple soll sich unter den drei Modellen des Samsung Galaxy S9 aber auch eine Mini-Variante befinden. Viele Nutzer wünschen sich lieber ein kleineres Smartphone, auch wenn die Tendenz bei allen Herstellern zu immer größeren Bildschirmen über 6 Zoll hinausgeht.

Das angebliche Samsung Galaxy S9 Mini soll laut dem Gerücht, das ValueWalk veröffentlicht hat, einen Bildschirm mit einer Größe von unter 5 Zoll bieten, der aber wie bei den anderen Modellen die gesamte Vorderseite einnimmt und auch die gebogenen Kanten aufweist.

Das Gerücht stammt aus China und könnte von Zulieferern in Umlauf gebracht worden sein. Allerdings gab es ähnliche Gerüchte über eine Mini-Version auch schon zum Samsung Galaxy S7 und Galaxy S8, die sich dann letztlich nicht bewahrheitet haben.

Samsung Galaxy S9 wohl ab März 2018

Das Samsung Galaxy S9 wird spätestens im März 2018 erwartet, laut Gerüchten könnte Samsung die Vorstellung sogar vorziehen, um schneller mit einem neuen Modell gegen das iPhone X antreten zu können.

Angeblich verwendet das Samsung Galaxy S9 einen neuen Snapdragon 845 von Qualcomm, wird einer stark veränderte Rückseite mit Fingerabdruck-Scanner besitzen und soll eine verbesserte Kamera bieten, die bei der Videobearbeitung sogar vier Mal so schnell sein soll wie das iPhone X. Was daran stimmt, wird sich erst in einigen Monaten zeigen.