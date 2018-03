Sea of Thieves durchläuft so viele Betas und Stresstests, dass es sich für so manchen Spieler schon anfühlen muss, als wäre der Titel bereits veröffentlicht. Heute startet bereits das dritte Test-Wochenende nacheinander.

Scale Test weekend? Scale Test weekend. Hop aboard this Friday for more #SeaOfThieves adventures! While you're at it, please note that issues are expected as we continue to tweak and test server stability! Please read: https://t.co/WMLdOkswwF pic.twitter.com/gJ9kl7njXu — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) March 1, 2018

Dabei dürfen sich virtuelle Piraten wieder auf die Suche nach Inseln und Schatztruhen machen. Auch dieses Wochenende werden im Zuge eines Scale-Tests die Server absichtlich besonders stark beansprucht, was zu Problemen beim Zocken führen kann.

Die Testphase läuft vom 2. März, um 11:00 Uhr, bis zum Sonntag, den 4. März, um 11:00 Uhr. An der Beta könnt ihr wie immer teilnehmen, wenn ihr das Spiel vorbestellt habt oder für die Closed-Beta angemeldet seid. Auch jetzt könnt ihr euch noch für die Teilnahme anmelden, indem ihr euch im Insider Hub bei Windows 10 oder der Xbox One registriert.

Besonders interessant für dieses Wochenende ist die Tatsache, dass Spieler, die auch an der letzten Beta-Runde teilgenommen haben, ihren Fortschritt behalten. Alles Gold und die gesammelten Items sind also wieder da, wie die Entwickler auf Twitter bestätigen.