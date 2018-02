Die Südsee-Abenteuer in Sea of Thieves werden ohne Lootboxen auskommen. Im Gespräch mit Metro und Eurogamer versicherte Executive Producer Joe Neate, dass es keine Echtgeldshops oder Lootboxen geben wird, die den Fortschritt der Spieler durch bessere Werte beeinflussen.

"Die einzigen Gespräche, dich ich von Spielern über Sea of Thieves hören will, sollen von ihren Abenteuern handeln, welche Geschichten sie erlebt haben und warum das cool ist."

Alle zukünftigen Inhaltserweiterungen wie weitere Fraktionen und mehr Aufträge sollen kostenlos sein, um die Spieler nicht aufzuteilen. Ganze ohne zusätzliche Einnahmequellen bleibt es jedoch nicht. Nach dem Release im März werden Mikrotransaktionen hinzugefügt.

Mehr zum Thema: Systemanforderungen für den PC

Sea of Thieves - Screenshots ansehen

Die angebotenen Items sollen rein kosmetischer Natur sein und die »soziale Natur« von Sea of Thieves unterstützen. Nach dem Start des Premium-Shops wird es dort zuerst Haustiere zu kaufen geben. Spieler können sich Affen oder Papageien kaufen und so ihren Piraten noch weiter ausschmücken. Weitere kostenpflichtige Items sollen folgen.

Ähnlich wie bei anderen Aktivitäten kann mit den Haustieren auch allerhand Schabernack angestellt werden. Andere Spieler können die Tiere klauen, über Bord werfen oder gleich in eine Kanone stecken und auf eine lange Reise schicken.

Aber keine Angst, den zahmen Begleitern passiert nichts und sie kehren auch immer wieder zu ihrem Herrchen oder Frauchen zurück. Wer für die Tiere nicht zahlen will, soll laut Rare aber auch Möglichkeiten bekommen, sie im Spiel zu verdienen. Nähere Details wurden nicht genannt.

"Selbst wenn du die einzige Person wärst, die ein Haustier an Bord gekauft hat, kann deine Crew die Vorteile eines Affen genießen. Es geht darum, gemeinsam Spaß zu haben. Das ist genau die richtige Herangehensweise für Sea of Thieves. Und nochmal, es ist völlig optional. Du wirst wissen, was du bekommst. Es hat keinen Einfluss auf deine Stärke und beeinflusst nicht den Fortschritt."