Secret of Mana - SNES-Klassiker bekommt PC-Remake

Secret of Mana war 1993 ein Kuriosum. Ein absolut fantastisches Kuriosum! Ein JRPG, das man mit zwei Kumpels (den richtigen Adapter vorausgesetzt) auf dem Super Nintendo im Koop spielen konnte.

Jeder steuert eines der drei Party-Mitglieder, und wie in The Legend of Zelda läuft man durch bunte Fantasy-Landschaften und verprügelt Monster. Bis heute bewahrt sich das Spiel einen besonderen Platz in vielen Spielerherzen - und darauf baut Square Enix jetzt auf: Mit einem offiziellen Remake für PS4, PS Vita und PC.

Das Spiel erscheint am 15. Februar 2018 in Nordamerika (und damit hoffentlich auch in Europa), bietet eine grafische Komplettüberarbeitung, eine englische Vertonung und den obligatorischen Online-Koop für drei Spieler. Kurioserweise wird nur die PS-Vita-Fassung lokalen Koop bieten, Couch-Sessions wie früher sind also leider lediglich mit Handheld möglich.

Preislich rangiert die japanische Version bei 4.800 Yen, umgerechnet also etwa 44 Dollar beziehungsweise 40 Euro.

Altes Spiel im neuen Gewand

Der Grafikstil des Remakes orientiert sich an Squares bisherigen Remakes von Final Fantasy 3 und 4, die 3D-Optik fällt also recht gewöhnungsbedürftig aus. Im unten eingebundenen Trailer können Sie sich selbst ein Bild davon machen, ob Ihnen der Look zusagt. Wundern Sie sich übrigens nicht über die große »2« hinter dem japanischen Titel.

Beim asiatischen Original von Secret of Mana, Seiken Densetsu 2, handelte es sich 1993 bereits um den zweiten Teil der Action-Rollenspiel-Serie. Seiken Densetsu 1 erschien hierzulande 1991 als Mystic Quest für den Game Boy. Wer das mal in Aktion sehen will, kann sich unser Game-Boy-Videospecial zum Super Retro Boy anschauen.