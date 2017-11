Secret of Mana - Opening-Cinematic zum 3D-Remake des Klassikers

Sonntag, 05. November 2017 um 12:30

Secret of Mana erschien in Europa erstmals 1994 auf dem Super Nintendo. Vor einigen Monaten hat Square Enix verkündet, dass nun ein offizielles 3D-Remake des JRPG-Klassikers erscheinen wird. Der Opening-Cinematic dazu wird Spieler des Originals schon allein wegen der Musik nostalgisch werden lassen. Das Video ist dem Intro der SNES-Version nachempfunden, in dem die Vorgeschichte kurz abgehandelt wird. In der neuen Version geschieht das durch eine stimmungsvolle Erzählerstimme. Auch im restlichen Spiel soll es eine englische Vertonung geben.

In Japan trug Secret of Mana den Titel Seiken Densetsu 2. Richtig, es handelte sich bereits um den zweiten Teil der Reihe. Das erste Spiel erschien in Europa unter dem Namen Mystic Quest. Es folgten noch weitere Teile, aber keiner davon erreichte hierzulande einen vergleichbaren Bekanntheitsgrad wie Secret of Mana.

Das 3D-Remake wird am 15. Februar 2018 auf der PS4, PS Vita und auf dem PC erscheinen.