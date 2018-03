Die Leaks haben die Spannung bereits vorweggenommen, nun hat Square Enix das Actionspiel Shadow of the Tomb Raider aber offiziell angekündigt. Ähnlich wie Activision bei Call of Duty: Black Ops 4 gibt es nur ein Release-Datum und den Verweis auf das eigentliche Reveal-Event im April, ein Teaser-Trailer bietet aber immerhin erste Szenen aus dem Spiel. Offensichtlich geht es dieses Mal nach Süd- oder Mittelamerika, zu sehen sind Dschungel-Abschnitte und alte Pyramiden-Anlagen.

Der Release von Shadow of the Tomb Raider findet am 14. September 2018 statt. Microsoft scheint erneut der Marketing-Partner zu sein, die Veröffentlichung für PC, Xbox One und PS4 wird dieses Mal aber zeitgleich stattfinden. Die erste richtige Gameplay-Präsentation gibt es am 27. April 2018.

Shadow of the Tomb Raider ist nach Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider der dritte und letzte Teil der Prequel-Trilogie, die den zweiten Reboot der Lara-Croft-Abenteuer darstellt.

