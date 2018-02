Ein paar Kleinigkeiten haben ihn an Sonic 3D Blast dann doch gestört, jetzt veröffentlicht Jon Burton, der Gründer von Traveller's Tales, deshalb einen Director's Cut seines Klassikers. Im Steam Workshop steht er als Patch-Datei für Besitzer des Original-Moduls zum Download bereit.

Der Director's Cut von Sonic 3D Blast enthält unter anderem einen Time-Challenge-Modus, neue Gegner, eine verbesserte Steuerung sowie einen Level-Editor für das 25 Jahre alte Spiel.

Über seine Beweggründe für die Überarbeitung von Sonic 3D Blast sagt Burton im Interview mit Eurogamer, dass das Gameplay im Nachhinein betrachtet einige Verbesserungen gebrauchen konnte.

"Ich schaute mir eine Menge moderner Berichte an, und da gab es viel Kritik für bestimmte Elemente. Wie man beispielsweise Schaden nimmt, wenn man die Speed-Shoes trägt oder über den Mangel an Anreiz, Medaillen zu verdienen. Also dachte ich: Warum behebe ich diese Probleme nicht einfach?"