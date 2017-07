Sons of Anarchy - Spin-off: Pilotfolge der Biker-Serie Mayans wird überarbeitet

Im vergangenem Jahr gab der US-Sender FX grünes Licht für die neue Biker-Serie Mayans MC als Ableger zur erfolgreichen Biker-Serie Sons of Anarchy (2008-2014) von Kurt Sutter mit Ron Perlman und Charlie Hunnam in den Hauptrollen.

Gedrehte Pilotfolge fiel beim Sender durch

Im Frühjahr wurde dann die Pilotfolge zur neuen Serie gedreht, für die sich ebenso Kurt Sutter als Produzent verantwortlich zeigt. Doch mit dem Ergebnis scheint man beim Sender alles andere als zufrieden zu sein. Laut Deadline wurde jetzt ein neue und komplett überarbeitete Pilotfolge in Auftrag gegeben.

Neuer Regisseur...

Demnach war man mit der Arbeit von Regisseur Elgin James nicht zufrieden, der gemeinsam mit Kurt Sutter die neue Serie entwickelt. Als neuer Regisseur soll es jetzt Norberto Barba (Preacher, Grimm, The Strain) richten.

... neue Besetzung

Auch vor der Kamera möchte der Sender einige wichtige Schlüsselrollen neu besetzt. Um welche es sich dabei genau handeln, wird nicht verraten.

Zur bisherigen Besetzung gehört Hauptdarsteller JD Pardo (Twilight) als E.Z. Reyes der Bikergang Mayan MC, die schon in der Originalserie Sons of Anarchy eine wichtige Rolle spielte. Den Anführer der Mayan MC und Vater von E.Z. Reyes sollte Edward James Olmos (Battlestar Galactica) darstellen. Ähnlich wie schon in Sons of Anarchy gibt es Reibereien zwischen Vater und Sohn über die Zukunft der Gang.

In weiteren Rollen sind bislang Richard Cabral (End Of Watch), John Ortiz (Kong: Skull Island), Antonio Jaramillo (Shades Of Blue) und Clayton Cardenas (American Crime) dabei. Noch ist unklar, ob all diese Schauspieler weiterhin mitspielen werden.

Kurt Sutter schreibt Pilotfolge um

Inzwischen hat Kurt Sutter via Twitter die Meldung von Deadline kommentiert und bestätigt, dass er gemeinsam mit geschassten Regisseur Elgin James das Drehbuch überarbeiten wird.

Wann die Serie an den Start gehen wird, steht noch aus.