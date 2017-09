Spielenswerte Oldschool-Shooter - Die neue gute alte Zeit

Mittlerweile gibt es offenbar eine stetig wachsende Zahl von Spielern, die das ständige Wettrüsten; das höher, weiter, schneller der Call of Dutys und Battlefields, eher gelangweilt zur Kenntnis nehmen.

Statt mit technischen Annehmlichkeiten wie selbstständig aufladenden Gesundheitsbalken oder ähnlichem Schnickschnack konfrontiert zu werden, sehnen sich viele Gamer nach bodenständiger Action.

Die Studios hören diesen Wunsch und bringen entweder Reboots bekannter Marken raus oder lassen sich von den legendären Klassikern der 90er-Jahre inspirieren.

Kurz vor Release von Wolfenstein: The New Colossus am 27. Oktober stellen wir einige der aktuell besten Oldschool-Shooter vor, mit denen man sich schon mal warmballern kann, bis B.J. Blazkowicz wieder selbst in Dienst und Regime-Hintern tritt.

Wenn dein Favorit nicht dabei ist, schreib uns einfach in den Kommentaren - wir erweitern die Liste gerne um Vorschläge aus der Community!

Wolfenstein: The New Order

Die Rückkehr von B.J. Blazkowicz hätte kaum besser inszeniert werden können. Entwickler Machine Games hat beim Wolfenstein-Reboot The New Order ein hervorragendes Händchen bewiesen und den Spagat zwischen harter Retro-Action und modernen Spielelementen perfekt hinbekommen. Der kompromisslos umgesetzte Widerstandskampf bleibt nicht allein wegen der coolen Gefechte und des tollen Gunplays in bester Erinnerung.

Auch die vollkommen überzeichneten Charaktere wie Frau Engel und die gelungenen Set-Pieces sorgen dafür, dass das neue Wolfenstein allen gefällt, denen die hochgehypeten Hochglanzshooter mit ihren selbstauffüllenden Lebensleisten zu langweilig geworden sind. Wer auf Teil zwei wartet, sollte sich das Spiel sowieso ansehen.

Der beste Blazkowicz: Wolfenstein: The New Order im Test

Doom

Publisher Bethesda Softworks hat zuletzt einen fast vergessenen Action-Klassiker nach dem anderen aus der Versenkung geholt - und auch hier geschieht das mit großem Erfolg. Das neu aufgelegte Doom ist vielleicht nicht hundertprozentig perfekt geworden (Hust, Mehrspielermodus!) - dennoch ist der Ego-Shooter ein absolut gelungener Oldschool-Shooter im modernen Gewand.

Was die Entwickler mit Doom auf uns losgelassen haben, ist eine der blutigsten und gleichzeitig rasantesten Ballerorgien der letzten Jahre. Wie es sich für die Rückkehr eines der stilprägendsten Shooter gehört, wurde die Stimmung des Originals erstklassig eingefangen und in aktuelle Technik verpackt.

Auch wenn mit den »Glory Kills« eine umstrittene neue Mechanik eingeführt wurde, die noch mehr Rasanz in die Gefechte gegen die Höllenmonster bringt, bleibt das Grundspiel unangetastet und spielt sich schön oldschoolig direkt.

Höllischer Spaß: Doom im Test