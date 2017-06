Star Trek: Discovery - So sieht die neue USS Discovery und Jason Isaacs als Captain aus

Einen ersten Trailer gibt es bereits zur neuen US-Serie Star Trek: Discovery, jedoch fehlte darin eine wichtige Person: Der Captain der USS Discovery, gespielt von Jason Isaacs.

Nun wird das endlich nachgeholt: Ein neues Bild zeigt erstmals Jason Isaacs als Captain Gabriel Lorca auf der Brücke der USS Discovery und wirft einen ersten Blick auf seine Uniform und den Kommandosessel des Captains.

Neue und alte USS Discovery

Dazu gibt es jetzt mit der Ankündigung des Start-Termins der neuen Star-Trek-Serie auch ein passendes Poster dazu, dass einen genauen Blick auf das neue Raumschiff zeigt. Denn auch hier stand im Trailer das andere Raumschiff, die USS Shenzhou unter dem Kommando von Captain Philippa Georgiou (Michelle Yeoh), im Mittelpunkt.

Noch vor einigen Monaten zur Ankündigung der neuen Serie aus dem Star-Trek-Universum wurde ein kurzes Video präsentiert, dass das neue Raumschiff vorstellen sollte, damals noch von dem inzwischen ausgestiegenen Showrunner Bryan Fuller. Jedoch hagelte es sogleich eine Menge Kritik über die Optik, dass das Studio CBS zurückruderte und klarstellte, dass es sich dabei nur um einen ersten Entwurf handelt.

Auf dem neuen Plakat wird die überarbeitete Fassung der USS Discovery gezeigt, die tatsächlich einige Änderungen gegenüber den ersten Aufnahmen vorweist. Hier der Vergleich:

Star Trek: Discovery ab September auf Netflix

Die neue Serie Star Trek: Discovery geht am 25. September auf dem US-Sender CBS an den Start, in Deutschland zeigt Netflix die Folgen ab dem 26. September zeitnah zur US-Ausstrahlung.

Star Trek: Discovery - Neue Crew, falsches Schiff und offene Fragen

Zu Besetzung gehört neben Jason Isaacs als Captain Lorca, Sonequa Martin-Green als First Officer Michael Burnham, James Frain als Spocks Vater Sarek, Doug Jones als Lt. Saru, Michelle Yeoh als Captain Georgiou der USS Shenzhou, Anthony Rapp als Lt. Stamets, Maulik Pancholy als Dr. Nambue, Shazad Latif als Lieutenant Tyler, Terry Serpico als Admiral Anderson, Rekha Sharma als Commander Landry, Sam Vartholomeos als Ensign Connor, Mary Wiseman als Kadettin Lily, Chris Obi als Klingone T'Kuvma, Mary Chieffo als Klingone L'Rell, Kenneth Mitchell als Klingone Kol und Rainn Wilson als Harry Mudd (bekannt aus der Original-Serie).

Star Trek: Discovery - Bilder zur Serie ansehen