Seit dem Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi sorgten die Kritiken für reichlich Diskussionsstoff und spaltet die Fangemeinde. Doch in einem Punkt scheint man sich einig zu sein: Den Tod diesen Publikumsliebling und langjährigen Star Wars Charakters hätte man den Fans nicht vorenthalten dürfen.

Die Rede ist von Admiral Ackbar, dem tapferen Flottenchef des Widerstands. Mit seinem Ausruf It's a trap! in Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) wurde er weltberühmt. Umso größer war die Freude, als es in Die letzten Jedi ein Wiedersehen mit dem beliebten Charakter gab - auch wenn es tragisch endete.

Admiral Ackbar: Wichtige Szene wurde rausgeschnitten

Er ist zwar nicht der einzige wichtige Charakter, der im Film das Zeitliche segnete. Jedoch durften die Fans Admiral Ackbars Tod auf der großen Leinwand nicht sehen. Das liegt daran, dass die entscheidende Filmszene im Schneideraum der Schere zum Opfer fiel.

Sehr zum Ärger der Fans wurde ihnen der Tod des Publikumslieblings vorenthalten. Im Internet gibt es bereits eine Fülle von Einträgen unter #admiralackbar zum Thema nachzulesen.

Inzwischen zweifelt sogar Bob Ducsey als Cutter des Films die Entscheidung an, Ackbars Tod den Fans nicht zu zeigen - auch wenn "es so nach Vorlage lief", wie er gegenüber der Huffington Post bestätigte:

"Ich habe den Film gesehen und dachte, hmmm, vielleicht lief das zu nebensächlich ab."

Fans reagieren sauer und enttäuscht

R.I.P Admiral Ackbar......He was a formidable enemy.He knew about traps. Sadly he died because of one.#StarWarsTheLastJedi #StarWars #AdmiralAckbar pic.twitter.com/E11WeIteq3 — Grand Admiral Thrawn (@_Admiral_Thrawn) January 7, 2018

Let’s take a moment to acknowledge our fallen hero of 2017. Farewell to our beloved #AdmiralAckbar



He survived the Battle of Endor and became a founding member of the Resistance but was taken from us by the #FirstOrder in #StarWars #TheLastJedi #NeverForgotten pic.twitter.com/V0CLr4wIJC — The Future of the Force (@futureotforce) January 1, 2018

still mad about admiral ackbar's death off screen — donal cian lakatua (@dc_laka) January 7, 2018

Cast into the blackness of space like the Empire’s garbage OFFSCREEN; not a heroic storyline fit for a Grand Admiral. I will forget-you-not #admiralackbar . You deserved better than this meandering, offensive, thoughtless film. #lastjediawful #fanart #TheLastJedi #NotMyLuke pic.twitter.com/MzfyoDQXCF — DelusionsOfGrandSt (@JRaesDOGS) January 3, 2018