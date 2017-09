Der Reddit-Nutzer Some_Info gilt als ziemlich verlässliche Quelle, wenn's um Star Wars: Battlefront 2 geht. Er hat bisher verlässlich die Inhalte der E3- und Gamescom-Präsentationen von EA vorhergesagt, Menü-Screenshots geleaked - tja, und jetzt veröffentlicht er die Inhalte der anstehenden Beta.

Natürlich können wir nicht abschließend versichern, dass die Infos auch zutreffen, aber zumindest klingt die Auflistung plausibel:

Maps : Galactic Assault auf Theed (war in der Closed Alpha spielbar), Weltraumschlacht auf Fondor (war auf der Gamescom spielbar), Strike auf Takodana (war noch gar nicht spielbar).

: Galactic Assault auf Theed (war in der Closed Alpha spielbar), Weltraumschlacht auf Fondor (war auf der Gamescom spielbar), Strike auf Takodana (war noch gar nicht spielbar). Skirmish gegen Bots für Solisten, Koop-Spieler und Splitscreen-Fans (Splitscreen nur auf Konsolen)

für Solisten, Koop-Spieler und Splitscreen-Fans (Splitscreen nur auf Konsolen) Es werden die gleichen Helden spielbar sein wie bei EA Play, also Darth Maul, Rey und so weiter.

spielbar sein wie bei EA Play, also Darth Maul, Rey und so weiter. 14 bis 16 GB Downloadgröße .

. 5 bis 9 Emotes für Soldaten.

für Soldaten. Man kann in gewissem Rahmen Erfahrungspunkte sammeln , der Progress wird nach der Beta aber gelöscht.

, der Progress wird nach der Beta aber gelöscht. Die Grafik soll gegenüber der E3 leicht aufpoliert worden sein.

Auch ein neues Vehikel soll enthüllt werden: Das LAAT-Kanonenboot der Klontruppen. Eine Sache wissen wir aber aus erster Hand mit Sicherheit: Die Beta startet am 4. Oktober für alle Vorbesteller und geht am 6. Oktober in die Open Beta für alle Interessenten von Battlefront 2. Das Ende der Spielphase markiert der 9. Oktober 2017.

