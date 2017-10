Die Kontroverse um die Lootboxen im neuen Star Wars: Battlefront 2 bleibt weiter ein heißes Thema in der Community. Ein Produkteintrag des Versandhändlers Amazon gibt nun darüber Auskunft, wie teuer die Ingame-Währung »Kristalle« sein wird, mit denen die Lootboxen gekauft werden können.

Bisher sind nur die Preise für die Xbox One aufgetaucht, voraussichtlich dürften es auf dem PC aber dieselben sein. Im günstigsten Paket erhält man für fünf Euro 500 Kristalle. Das teuerste Paket schlägt mit fast 100 Euro für 12.000 Kristalle zu Buche. Hier alle Preise in der Übersicht:

500 Kristalle - 4,99 Euro

1.000 Kristalle - 9,99 Euro

2.100 Kristalle - 19,99 Euro

4.400 Kristalle - 39,99 Euro

12.000 Kristalle - 99,99 Euro

Wird Battlefront 2 ein Pay2Win-Spiel?

Bisher steht allerdings noch nicht fest, wie viele Kristalle eine Lootbox kosten wird. Spieler erhalten die Kisten nicht nur durch den Kauf mit Echtgeld, sondern auch durch das Abschließen von Multiplayer-Partien. In den Battlefront 2-Kisten stecken sowohl kosmetische Items, als auch Waffen, Tools und weitere Fähigkeiten. Das gesamte Fortschrittsystem funktioniert über die Lootboxen.

Kritiker befürchten, dass der Vollpreistitel dadurch zu einem Pay2Win-Spiel werden könnte und bezahlwillige Spieler einen unfairen Vorteil erhalten.

Passend dazu: Lootboxen sind laut US-Gesetz kein Glückspiel

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, Xbox One und Playstationen 4. Wie gut der neue Shooter aus der weit, weit entfernten Galaxie wird, erfahrt ihr in unserem Urteil zur Open Beta und unserer Vorschau zu den Weltraumschlachten.

Star Wars: Battlefront 2 - Die Klassen im Überblick ansehen