Darth Vader gehört sicherlich zu optisch markantesten Bösewichten der Popkultur. Kein Wunder also, dass EA-Finanzchef Blake Jorgensen im November verlauten ließ, dass sie auf keinen Fall den Star-Wars-Kanon in Star Wars: Battlefront 2 verletzten wollen in Bezug auf kosmetische Items. »Ganz zu schweigen von einem pinken Vader. Nichts gegen Pink, aber ich denke nicht, dass das in den Kanon passen würde«, sagte Jorgensen damals.

So eine Aussage weckt natürlich die Fantasie der Fans, die sich davon angestachelt, an einen pinken Vader setzten. Und mittlerweile ist es auch Moddern gelungen, Battlefront 2 zu modifizieren. Der Nexus-Mod-User Destauch hat beispielsweisen den Sith-Lord etwas farbenfroher gestaltet und zitiert auf einem entsprechenden Vorschaubild die eben genannte Aussage von Blake Jorgensen. Um die Mod zu installieren, wird der Frosty Mod Manager benötigt.

Kylo Ren wird zu Radar-Techniker Matt

Doch nicht nur Vader darf die alte Tracht abschütteln, auch Enkel Kylo Ren wechselt das Outfit und wird zu »Matt dem Radar-Techniker«. Der Skin ist angelehnt an einen Sketch von »Saturday Night Live«, die sich an dem Realityformat »Undercover Boss« abgearbeitet haben. Kylo-Ren-Darsteller Adam Driver schlüpft im witzigen Clip in die Rolle eines unscheinbaren Mitarbeiters der Starkiller Base, um ein besseres Bild seiner Untergebenen zu bekommen. Dabei geht natürlich einiges schief.

Neben der äußeren Erscheinung werden auch einige Fähigkeiten von Kylo mit der Mod ausgetauscht. So kann er seine Feinde ganz im Sinne seines Vorbilds mit der Macht würgen und wegstoßen. Allerdings funktioniert die Modifikation nur im Arcade-Modus und ist nicht im gewöhnlichen Multiplayer spielbar.