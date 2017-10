Star Wars: Battlefront 2 - Pre-Order-Beta gestartet

Seit Mittwochmorgen darf gespielt werden: Die Beta von Star Wars: Battlefront 2 ist gestartet, zumindest für Vorbesteller. Der Download ist über die Suche nach »Beta« bei Origin, im Xbox Store und im PlayStation Store zu finden.

Wer jetzt noch schnell vorbestellen will, der schaut in die Röhre: Das Early-Access-Angebot für die Beta ist erloschen. Am 06. Oktober ist die Beta immerhin für alle Spieler offen und frei zugänglich. Ende der Beta-Phase ist der 09. Oktober.

Mehr Informationen zur Beta, beispielsweise zu den Systemanforderungen und Inhalten, gibt es in unserer Übersichts-News. Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

