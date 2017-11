Kurz vor Release von Star Wars: Battlefront 2 hat Electronic Arts schon den ersten größeren Preisnachlass auf den neuen Ego-Shooter angekündigt. Pünktlich zum Kinostart von Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi können wir laut EAs Chief Financial Officer Blake Jorgensen mit einem ordentlichen Rabatt auf Battlefront 2 rechnen.

Das Interesse am Film, der am 14. Dezember erscheint, solle in Verbindung mit dem gesenkten Preis den Verkauf des Shooters (Release am 17. November) kurz vor Weihnachten noch einmal ordentlich ankurbeln. Wie Jorgensen in einer EA Präsentation verrät, hat dieser Plan bereit 2015 funktioniert, als das erste Battlefront kurz vor Episode 7: Das Erwachen der Macht erschien.

Rabatte sind Teil von EAs Verkaufsplan

Wenn Spiele bereits so kurz nach ihrer Veröffentlichung reduziert angeboten werden, liegt das für gewöhnlich an schlechten Verkaufszahlen. Jorgensen verspricht aber schon im Voraus, dass dies bei Battlefront 2 nicht zutreffen wird und der Rabatt schlicht zu EAs Verkaufsplan gehört.

"So hat das Videospielgeschäft schon immer funktioniert. Wenn der Titel dann im Angebot ist, interpretiert da bitte nichts hinein. So verkauft man heutzutage einfach Spiele während den Feiertagen."

EA nutzt diese Taktik übrigens auch bei anderen Titeln. So wird zum Beispiel der neueste Ableger der Football-Reihe Madden jedes Jahr zum Super Bowl rabattiert und Electronic Arts gewinnt letzten Endes durch das gesteigerte Interesse der Fans.

