Star Wars: Battlefront 2 - Trailer zur Open Beta

Diese Woche startet die Open Beta von Star Wars: Battlefront 2. EA präsentiert im neuen Trailer, was die Spieler alles erwarten können. Offenbar werden in der Beta bereits alle Epochen aus den Filmen sowie Raumschlachten spielbar sein. Außerdem sind im Video Darth Maul und Rey zu sehen, die auf Tatooine und Takodana an den Gefechten teilnehmen.

Die Open Beta startet für alle, die das Spiel bis zum 30. September vorbestellt haben, am 4. Oktober. Ab dem 6. Oktober ist sie für alle Spieler offen. Die Testphase geht bis zum 9. Oktober. Alle offiziellen und geleakten Infos zur Open Beta haben wir hier zusammengefasst.

